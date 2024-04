Napoli, Aldo Di Mauro presenta la sua utima opera «In Penombra» presso Palazzo Sansevero

Aldo Di Mauro presenterà la suo nuovo libro «In Penombra», per la prima volta a Napoli, mercoledì 17 aprile alle 17,30 alle Scuderie Sansevero all' Atelier di Lello Esposito presso Palazzo Sansevero in vico San Domenico Maggiore 9.

Racconti di vita quotidiana narrati senza maschere e senza ipocrisie pubblicato dalla casa editrice Giannini Editore nella collana «La cisterna».

Introduce e modera il giornalista Giuseppe Giorgio e dialogheranno con l’autore il direttore del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo, che ha anche scritto la prefazione del libro, il direttore editoriale della casa editrice Giannini Giulia Giannini e Vittoria Di Mauro. Alcuni brani saranno letti dall’attrice Federica Aiello.

Il libro

Tredici storie da esplorare come le pagine di un’esistenza, in cui si modifica la trama, cambiano gli attori, ma l’unico protagonista assoluto rimane l’amore. Aprire questo libro equivale ad alzare il sipario sul palcoscenico della vita, dove prendono forma storie singolari di individui ordinari. Aldo Di Mauro con il suo lavoro «In penombra», mette a disposizione del lettore una sorta di teatro da sfogliare.

Tredici brevi racconti che puntano i riflettori su vicende comuni, su sentimenti contrastanti, in un intimo colloquio con le preoccupazioni, per l’ottenimento di una pace psicologica, sinonimo di equilibrio e filosofica pacatezza.

Le sue storie parlano dei temi più vari: dal soliloquio di un amante abbandonato, delirante e giudicante, alla commovente vicenda di una donazione di organi, dalla perdita della persona amata alla narrazione di un femminicidio. Una scrittura semplice e teatrale, capace di immergere il lettore in vicende vicine e lontane, apparentemente In penombra rispetto agli interessi e vicissitudini centrali delle nostre vite.