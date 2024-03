Napoli, Andrea Starace presenta «Somalia 1968-74»

Si presenta domani, sabato 9 marzo, alle ore 18:00 presso il bistrot Lazzarelle c/o la galleria Principe di Napoli (via Vincenzo Bellini, 1 - Napoli) «Somalia 1968-74» di Andrea Starace, Colonnese editore.

Se oggi la Somalia appare come il paese del terrore e della violenza indiscriminata, non è sempre stato così, e solo pochi decenni fa, chi vi ha soggiornato e lavorato anche per pochi anni ha contratto quella variante del cosiddetto «mal d'Africa» che ben potrebbe chiamarsi «mal di Somalia». Memorie come quelle dell'avvocato napoletano Andrea Starace, giurista alla corte suprema islamica di Mogadiscio tra il 1968 e il 1974, aiutano certamente ad immaginare una Somalia molto diversa, un luogo avventuroso, esotico e selvaggio, ma anche con un'antica cultura da scoprire.