Napoli, le catacombe di San Gennaro sfidano i vincitori internazionali dei Remarkable Venue Awards di Tiqets

Il 9 dicembre scorso Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Aribnb, ha annunciato i vincitori dei Remarkable Venue Awards, il premio che organizza e assegna ogni anno per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

A partire da lunedì 11 gennaio, le CATACOMBE DI SAN GENNARO e gli altri vincitori italiani di ciascuna categoria, selezionati in base alle recensioni dei viaggiatori sulla piattaforma Tiqets, si sfideranno in un testa a testa con gli altri vincitori delle sei nazioni coinvolte per aggiudicarsi il titolo BEST OF THE BEST come REMARKABLE VENUE AWARDS: GLOBAL WINNERS.

Per la prima volta i vincitori saranno eletti sulla base delle preferenze espresse da turisti e viaggiatori di tutto il mondo che, connettendosi al sito di Tiqets, avranno tempo per votare i propri musei e attrazioni del cuore fino al 20 gennaio.

Lasciando il proprio voto sarà possibile partecipare al concorso CONSUMER’S CHOICE e provare a vincere un anno di biglietti gratuiti per esplorare i musei e le attrazioni più vicini (più una coppia di biglietti al mese per le attrazioni votate).

