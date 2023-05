Napoli città di filosofi: spettacolo e seminario dedicati a Tommaso Campanella

Si intitola “Il sogno della ragione” ed è ispirato a “La Città del Sole” di Tommaso Campanella il nuovo progetto di Rosario Diana, primo ricercatore di filosofia all’Ispf-Cnr, in scena dal 24 al 26 maggio, alle 20:30, al centro stabile di musica e cultura “Domus Ars”, nell’ambito di Napoli città di filosofi.

Composta in volgare, poi tradotta in latino dallo stesso filosofo naturalista e infine pubblicata nel 1623 a Francoforte, l’opera sarà anche al centro di un seminario che si terrà giovedì 25 maggio, alle 16, presso la sala della biblioteca dell’Inpf-Cnr, a via Porta di Massa 1. Durante il seminario interverranno Manuela Sanna, direttrice dell’Ispf Cnr, Manuel Bertolini, ricercatore di filosofia presso l’Ispf-Cnr, e Rosario Diana.

Lo spettacolo – ideato, scritto e diretto da Rosario Diana –, a ingresso gratuito, è inserito nelle celebrazioni del centenario della fondazione del consiglio nazionale delle ricerche e vuole anche ricordare i quattrocento anni dalla prima edizione de La Città del Sole. «Scritta nel 1602 mentre il suo autore era a Napoli - ricorda Rosario Diana - nelle poche pagine di cui si compone l’opera, il frate concepì una città immaginaria in un’isola nei mari d’oriente abitata da una comunità felice di uomini e donne che hanno bandito ogni forma di proprietà privata. Fallito il progetto di instaurare nella sua terra d’origine una repubblica teocratico-comunista, Campanella decise evidentemente di mettere per iscritto il suo sogno svanito».