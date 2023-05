“Napoli Moda Design” si presenta a Palazzo San Giacomo

Domani venerdì 19 maggio, alle 12,00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentata l’edizione 2023 di “Napoli Moda Design”, evento in programma nel cortile del Maschio Angioino dal 9 all’11 giugno prossimi. Una tre giorni di full immersion quest’anno dedicata al tema della natura, fonte di ispirazione per la creatività, per esplorare il mondo di chi inventa e dà forma all’estro creando tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento, con varie illustrazioni di come le opere prendono forma.

Interverranno: l’Assessore ai Giovani Chiara Marciani e l’organizzatore Maurizio Martiniello. Modera la giornalista Rosanna Cancellieri.