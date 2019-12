Napoli Geniale: la mostra che omaggia la città e i luoghi del suo immaginario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugura venerdì 20 dicembre negli spazi di YellowKorner, la galleria dedicata alla fotografia d’autore a Largo Vasto a Chiaia, “ Napoli geniale”, la personale di Laurent Dequick. Gli scatti di Dequick viaggeranno in contemporanea in tutto il mondo. Parallelamente all’inaugurazione napoletana, le foto saranno esposte nei cento punti espositivi YellowKorner.Una mostra che ci offre un’immagine pulita di Napoli e non solo: l’obiettivo di Dequick ha immortalato la basilica di Pompei, i Faraglioni di Capri, cale e scorci anche più insoliti dell’isola azzurra, come Matermania, luoghi silenziosi dove la natura e la storia sono assolute protagoniste.Il lavoro fotografico di Dequick si concentra principalmente sull'espansione urbana delle metropoli internazionali. Il messaggio è quello di trasmettere con precisione l'impressione del frenetismo derivante dalla densità della popolazione e dalle attività nelle zone urbane. Condensa le immagini come la città condensa la somma delle vite di tutti i suoi abitanti. Dequick trae ispirazione dalla storia dell'arte moderna e classica. I suoi lavori sono influenzati da Marcel Duchamp, Handy Warhol, Willam Turner e Giovanni Antonio Canal, meglio conosciuto come il Canaletto.Lo scorso ottobre l’artista è stato invitato dal proprietario della sede di YellowKorner di Napoli, Ugo Romano, a lavorare ad un progetto sulla città partenopea, includendo anche Capri e Pompei.Il risultato confluisce in "Napoli Geniale", una mostra omaggio alla forza, la bellezza e la fierezza di una città con un genius loci unico al mondo. Qui la ricerca di Dequick sembra assumere una nuova forma: la luce è morbida, chiara e la natura sembra sospesa. La vitalità di Napoli e dei luoghi che fanno parte del suo immaginario come Nisida, Capri e Pompei, è "congelata" dalla monumentalità, sia architettonica che naturalistica del suo paesaggio. Tuttavia è percepibile attraverso le sue luci artificiali, le macchine, le barche in movimento."Un grande orgoglio inaugurare proprio negli spazi napoletani di YellowKorner foto che ritraggono la nostra città in tutto il suo splendore. Una bellezza che spesso viene colta più dai visitatori che dai suoi abitanti." Ha commentato il proprietario di YellowKorner Napoli, Ugo Romano.