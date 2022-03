Napoli, si presenta il libro «Incontri con la politica» dell'onorevole Francesco Nucara

Per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, la Federazione Giovanile Repubblicana e Generazione Liberale hanno organizzato per giovedì 10 marzo ore 18.00, presso libreria Raffaello in Via Michele Kerbaker n°35, Vomero, Napoli, la presentazione del libro Incontri con la politica (edito Rubettino) dell'On. Francesco Nucara. Moderati da Maurizio Vitiello, interverranno Giada Gentile, Luigi Tivelli, Alfonso Piscitelli e Corrado De Rinaldis Saponaro. Per i saluti istituzionali interverranno Marco Spina, Silvio Di Mare e Fabio Staiano.