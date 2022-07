“Un volo per Sara” il libro di De Giovanni incanta il pubblico di Galleria Principe

Le parole di Maurizio De Giovanni incantano il nutrito pubblico che ha affollato il bistrot “Le Lazzarelle” in galleria Principe di Napoli in occasione della presentazione del suo ultimo libro "Un volo per Sara". L'incontro moderato da Manuela Micheletti e Maria Rosaria Lanza , che con Artesì ha organizzato l’evento nel Lazzarelle Bistrot, è stato l'occasione per raccontare una Napoli romantica e sognante, la cui bellezza si perde in un tempo sospeso tra incanto e nostalgia; ad accompagnare il dibattito il repertorio di musica classica napoletana eseguito dai giovani musicisti del laboratorio di Scampia “Musica libera tutti”, un progetto educativo di aggregazione sociale attraverso la musica, operante a Scampia dal 2011 presso il centro Alberto Hurtado, a cura dell'associazione di volontariato AQuaS - Animazione Quartiere Scampia che coinvolge bambini e ragazzi dai 3 anni in su.

L’evento rientra nel ciclo di appuntamenti che intrecciano musica, cultura e buon cibo organizzati da ArteSì, il progetto territoriale di Ecor-NaturaSì partito proprio da Napoli, volto a dare voce e valorizzare le realtà che contribuiscono alla crescita sociale facendosi portatori di cambiamento attraverso la diffusione della cultura. Il prossimo appuntamento è previsto per il 17 settembre presso il bistrot NaturaSì di Napoli, in via Petrarca 123. Il progetto ArteSì intende creare un coordinamento di realtà legate alla comunità territoriale, in cui ognuno con le proprie competenze e il proprio impegno contribuisce a diffondere bellezza e a ridurre pregiudizi e diseguaglianze.