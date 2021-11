Napoli, ripartono i lunedì di Capodimonte: cattolici, ortodossi e protestanti insieme per l’unità e la pace

Lunedì 15 novembre, a partire dalle ore 16.30, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Colli Aminei 2, prenderà il via il ciclo d’incontri di formazione ecumenica “I lunedì di Capodimonte” per l’unità dei cristiani. Il cammino delle chiese cristiane a vent’anni dalla Charta oecumenica, promosso dal consiglio regionale delle chiese cristiane della Campania e dalla stessa Facoltà Teologica.

Nata quattro anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna “I lunedì di Capodimonte” torna quest’anno con un nuovo e ricco programma formativo, ispirato alle parole di Paolo agli Efesini «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3).

Il primo incontro in calendario, previsto, appunto, per lunedì prossimo, prendendo spunto da un versetto del simbolo di fede che accomuna tutti i cristiani «Crediamo la chiesa una, santa, cattolica e apostolica», vedrà un dibattito a tre voci: una cattolica, una ortodossa e una protestante. Il tema trattato sarà “Le note della Chiesa come cammino di unità di fede”, nel quale saranno impegnati padre Edoardo Scognamiglio, teologo e presidente del consiglio regionale delle chiese cristiane della Campania, Elisabetta Kalampouka Fimiani, vicepresidente Crccc e delegata della chiesa ortodossa, patriarcato ecumenico di Costantinopoli, e il pastore Jaime Castellanos, chiesa Battista di Napoli, moderati dal professor Michele Giustiniano, teologo e giornalista specializzato in ecumenismo e dialogo interreligioso, responsabile ufficio stampa della Pftim.

La partecipazione a “ I lunedì di Capodimonte” è aperta a tutti e totalmente gratuita, è valida ai fini dell’aggiornamento professionale di tutto il personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Il ciclo d’incontri formativi, infatti, è riconosciuto a tutti gli effetti dal Miur ed è presente sulla piattaforma Sofia contrassegnato dal codice identificativo 65622. Gli incontri avranno luogo dalle ore 16.30 alle ore 18.30, fino al 9 maggio 2022, con regolare cadenza mensile, ad eccezione dei mesi di gennaio e aprile. L'accesso è consentito previa esibizione del green pass.