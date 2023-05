Napoli, in arrivo la quinta edizione di “Orto Sonoro. Un suono per ogni pianta”

Ritorna la magia dell’Orto Botanico trasformato in un giardino di suoni. Per la rassegna “I Concerti per Federico”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l’università Federico II di Napoli, domenica 28 maggio, all’Orto Botanico di Napoli, in via Foria, si svolgerà la quinta edizione di “Orto Sonoro. Un suono per ogni pianta”, una festa musicale per tutti, a ingresso gratuito dalle 17.30 alle 19.30.

Come nelle precedenti edizioni, l’Orto Botanico si trasformerà in un vario e animato giardino dove i suoni si abbineranno ai colori della natura: a partire dalle 17.30, vari gruppi strumentali dell’Orchestra Scarlatti Junior e dell’amatoriale Scarlatti per Tutti si esibiranno nei diversi spazi dell’Orto, coinvolgendo il pubblico in una passeggiata musicale che riproporrà la suggestione della Nachtmusik all’aperto, mai come oggi attuale nel connubio ideale tra arte e ambiente.

I vari itinerari confluiranno, intorno alle ore 18.45, nello spazio della grande serra, per un breve concerto sinfonico conclusivo, con pagine di Mozart, Sibelius, Beethoven, J. Strauss, diretto dal maestro Gaetano Russo.