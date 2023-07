Napoli, il «Premio letterario nazionale Amerigo delle Quattro Libertà» allo Spazio Guida

Al via a Napoli l'ottava edizione del «Premio letterario nazionale Amerigo delle Quattro Libertà», la cui premiazione si svolgerà il 5 luglio alle 18 allo Spazio Guida, in via Bisignano 11.

Il premio è stato istituito nel 2016 e punta a valorizzare le opere letterarie (saggi, romanzi, novelle ed altri scritti) la cui trama si ispiri alle libertà fondamentali del convivere civile e della pace internazionale, quali le libertà di parola e opinione, religione e culto, libertà dal bisogno e dalla paura, citate dal Presidente Franklin Delano Roosevelt nel discorso sullo stato dell’Unione (noto come discorso delle Quattro Libertà) il 6 gennaio 1941, e inserite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, parte integrante della Carta Costitutiva delle Nazioni Unite.

I premiati, di questa edizione saranno: «America» di Federico Rampini - Solferino 2022, Premio Libertà di Opinione; «Guardare alla teologia del futuro» di Marinella Perroni e Brunetto Salvarani - Claudiana 2022 , Premio Libertà di religione; «L’Italia nel petrolio» di Giuseppe Oddo e Riccardo Antoniani - Feltrinelli 2022, Premio Libertà dal bisogno; «Non lo dire a nessuno» di Gabriella Carmagnola - Guida Editori 2022 , Premio Libertà dalla paura.

Dopo le premiazioni è previsto un momento di riflessione sul tema «Cultura, ricerca, innovazione e sviluppo economico nei rapporti Italia Usa».