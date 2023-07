Premio Massimo Troisi, successo di pubblico e tanti vip per la serata finale della XXIII edizione

Successo di pubblico e di critica per il gran gala conclusivo della XXIII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla Comicità, l’evento dedicato al grande attore sangiorgese, che si è concluso sabato 1 luglio dinanzi a una platea di duemila persone di ogni età che hanno applaudito i tanti ospiti intervenuti e i giovani comici che si sono avvicendati sul palco per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento di Migliore Attore Comico che è andato a Luca Bruno e Marianna Folli. Organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano e realizzata con il contributo della Regione Campania la kermesse porta la firma del direttore artistico Gino Rivieccio.

«Ogni evento di questa XXIII edizione, che é coincisa con i 70 anni di Massimo, ci ha regalato diverse emozioni, tutte molto intense- ha detto al margine della manifestazione il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. I sold out registrati ogni sera, ne sono stati il segnale più evidente e di questo non possiamo che essere orgogliosi perché la kermesse ha come leit- motiv, il ricordo del grande Massimo e la partecipazione della comunità, anche grazie alla gratuitá degli eventi. Un ringraziamento va alla Regione Campania e al Presidente De Luca per il sostegno che ogni anno dà al Premio, dimostrando di credere nel nostro Osservatorio sulla comicità, ma soprattutto grazie a tutti coloro che silenziosamente hanno lavorato giorno e notte per la buona riuscita del Premio e ovviamente all’intero consiglio comunale e giunta che da anni mette questa manifestazione al centro delle sue attività».

«Credo che abbiamo ribadito un grande obiettivo - ha sottolineato il direttore artistico Rivieccio - aver onorato la memoria di Massimo dando al Premio il connotato di nazionalità che gli compete. Ringrazio il sindaco Giorgio Zinno per l’ennesima fiducia, l’amministrazione comunale di san Giorgio a Cremano e la Regione Campania che finanzia il Premio garantendone così la qualità, la cifra che caratterizzava quel fuoriclasse di Massimo».

Stefano De Martino, Rocco Barocco, Francesco Montanari, Riccardo Polizzy Carbonelli, Vincenzo Comunale, Claudio Lauretta, Gabriele Esposito, Massimo De Matteo e numerosi attori del cast della fortunata serie Mare Fuori sono stati i protagonisti di una serata di emozioni musica e divertimento condotta da Fatima Trotta. La manifestazione ha visto la partecipazione anche di numerose autorità istituzionali quali: il vicesindaco di San Giorgio a Cremano Pietro De Martino, il presidente del consiglio comunale Michele Carbone e l’assessore Giuseppe Giordano. Presenti inoltre l’onorevole Francesco Emilio Borrelli e la vice presidente del consiglio regionale Loredana Raia, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, il consigliere regionale Mario Casillo, il vicesindaco della città metropolitana Luigi Cirillo, il procuratore generale della corte d’appello di Napoli Luigi Riello, la presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e il procuratore presidente tribunale di torre annunziata Nunzio Fragliasso, Iva Palmieri Console generale di Valona in Albania, che ha ospitato l'amministrazione per eventi dedicati a Troisi per i suoi 70 anni e il Console onorario d'Italia a Scutari (Albania) Roland Dodani che sta organizzando una iniziativa dedicata a Troisi nella sua città in Albania.