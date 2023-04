Gli attori di «Mare Fuori» incontrano gli studenti a San Giorgio a Cremano

Si chiama «IPM, tra finzione e realtà» ed è il progetto che l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, ha messo in campo per gli studenti delle scuole superiori della città con l’obiettivo di sottolineare le differenze tra la realtà romanzata delle carceri minorili raccontate nella serie tv e la vita reale all’interno delle stesse.

Il primo cittadino ha coinvolto gli attori della nota serie Rai «Mare Fuori», Giovanna Sannino, Daniela Ioia e Gaetano Migliaccio, rispettivamente nella fiction: Carmela, Elena e Salvo che, insieme alla pedagogista Simona D’Agostino, hanno affrontato il delicato tema della criminalità e della vita all’interno delle carceri minorili.

Gli studenti hanno ascoltato infatti i casi più eclatanti di criminalità giovanile e alcuni episodi realmente accaduti a Nisida e ad Airola (i due istituti minorili campani).

Il progetto prevede anche la presentazione, da parte delle scuole coinvolte, di prodotti artistici e culturali di diversa natura (foto, immagini, video, poesie, racconti, monologhi, canzoni, ecc.) sul tema. I migliori verranno premiati in occasione della XXIII edizione del Premio Massimo Troisi.

«L’obiettivo del progetto è fortemente educativo – ha detto il sindaco Zinno – Abbiamo il dovere di spiegare ai più giovani che quello che vedono in tv, a cui a volte si appassionano, non corrisponde alla vita reale, che invece spesso è molto più dura e difficile da affrontare, specialmente per quanto riguarda gli IPM, conseguenza di condotte criminali».

Dopo questo primo incontro riservato agli studenti, il prossimo 16 maggio, sempre in Fonderia Righetti, alle 18.00 vi sarà un altro appuntamento con altri attori di Mare Fuori, questa volta aperto al pubblico.