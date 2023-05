Napoli, dai "Santi di Caponapoli" al Monastero delle Trentatrè: tour guidati tra storie e culti

Due appuntamenti per conoscere sempre più i complessi monumentali del centro storico, le storie che si tramandano da generazioni, i culti racchiusi tra le antiche mura.

Si comincia sabato 6 maggio alle ore 10 con l'associazione L'Atrio delle Trentatré Onlus che per il ciclo “I santi di Caponapoli” propone un nuovo itinerario, alla riscoperta di Santa Giovanna Antida Thouret e del Complesso Monumentale di Regina Coeli di Napoli, che fino al secolo XIX è stato abitato dalle Monache Canonichesse Lateranensi e ancora oggi ospita le figlie di Santa Giovanna Antida: la Congregazione delle Suore della Carità. Un vero e proprio scrigno di arte, bellezza ed eleganza, un luogo antico nel quale convivono nell'architettura lo stile di vita delle due comunità che lo hanno abitato da cinquecento anni ad oggi.

Dei 33 santi che sono passati nell'ospedale degli Incurabili, Giovanna Antida Thouret, dall'800 ad oggi, ha lasciato un segno tangibile e concreto nella Chiesa e nella società napoletana. Lei e le sue figlie hanno operato instancabilmente presso l'ospedale fondato da Maria Lorenza Longo agli inizi del '500. L'itinerario si propone di raccontare e confrontare la vita di due donne carismatiche per il loro tempo, due donne fondatrici di ordini religiosi presenti ancora oggi in tutto il mondo, due donne che del Vangelo hanno fatto strumento vivo nelle mani per servire e curare i fratelli e sorelle tutti.

Il tour inizia presso l'atrio del Monastero delle Trentatré e proseguirà verso il vicino Istituto di Regina Coeli dove gli ospiti saranno attesi dalle "figlie" di Santa Giovanna Antida per raccontare la vita e le opere della loro Madre. Si visiteranno il chiostro e la farmacia storica, i parlatori e la cappella della comunità, il refettorio e la sala del Presepe e si scopriranno così tanti aspetti in comune tra le Suore della Carità e le Monache Cappuccine di Napoli.

La durata della visita è di due ore circa. Prenotazione obbligatoria: WhatsApp 3286690842

latriodelletrentatre@gmail.com, contributo associativo di partecipazione 12 euro (gratuito per ragazzi fino a 12 anni).

Domenica 14 maggio, invece, sempre con l'Associazione L'Atrio delle Trentatrè Onlus si andrà "Sui passi della Fondatrice", la Beata Napoletana Maria Lorenza Longo, fondatrice dell'ospedale degli Incurabili di Napoli e del monastero di Clausura delle Monache Cappuccine, dette Le Trentatrè. Un viaggio di due ore tra la storia, la scienza e la fede, dal Cinquecento fino ai nostri giorni, scoprendo l'affascinante mondo della Clausura, di ieri e di oggi.

Durante il percorso si visiteranno, i luoghi aperti alla Clausura del complesso monastico Santa Maria in Gerusalemme delle Monache Trentatrè, e si potrà rendere omaggio ai resti mortali della Fondatrice, oggi posti sotto l'altare maggiore della chiesa.

Le Monache Cappuccine dette Le Trentatrè ancora oggi abitano il Monastero portando avanti il carisma e la fede di una donna straordinaria che da cinquecento anni "vive" all'Anticaglia. La durata della visita è di due ore circa. Obbligatoria la prenotazione, info: WhatsApp 3286690842, latriodelletrentatre@gmail.com. Quota associativa di partecipazione 10 euro, bambini fino a 10 anni gratis.