Napoli, all'università Parthenope si terrà la «settimana della donna»

Il comitato unico di garanzia dell’università degli studi di Napoli Parthenope, ha organizzato una settimana per dibattere sul tema dei diritti della donna, la Parthenope women’s week, dal 4 all’8 marzo 2024.

Seminari di divulgazione, dibattiti, testimonianze, proiezioni…. Tante iniziative rivolte agli studenti, al personale dell’ateneo e agli stakeholder esterni.

I temi dei seminari sono stati individuati con una call for proposal.

La comunità accademica ha inviato proposte relative a paper pubblicati o in corso di pubblicazione oppure a progetti di ricerca che avessero come tema principale le donne.

Sono giunte oltre 40 proposte che il cug ha valutato, individuando i temi degli incontri, tra cui donne e lavoro, i divari di genere nell’istruzione, l’imprenditorialità femminile, donne, sport e salute.

Interverranno alla settimana della donna anche l’attrice Rosaria De Cicco con il monologo Donna 2.0, l’artista Ste, e porterà la sua testimonianza la calciatrice, studentessa e futura avvocata Sara Schettino.

Interverrà, in collegamento da Los Angeles, la produttrice cinematografica Chiara Tilesi e sarà proiettato il film «Tell it like a woman».

La sera dell’8 marzo all’osservatorio di Capodimonte appuntamento astronomico dal titolo Stelle e comete: luci nel cosmo, conversazione scientifica con le prof.sse Rotundi e Inno e osservazione del cielo stellato.