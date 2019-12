Pino Daniele e Peppe Lanzetta, il racconto inedito si presenta allo Smmave

Si presenta giovedì 12 dicembre 2019 (ore 18:00), presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini – SMMAVE Centro per l’Arte Contemporanea (Via Vergini, n.1 - Napoli) Pinotto, Pino Daniele di Peppe Lanzetta. Con Peppe Lanzetta interverrà Federico Vacalebre (Capo redazione sezione Cultura e Spettacoli presso il Mattino). Saluti iniziali di Christian Leperino (Presidente SMMAVE – Centro per l’Arte Contemporanea) e Francesca Mazzei (Colonnese and Friends). Musiche dal vivo del gruppo LETTI SFATTI.



Pino Daniele e Peppe Lanzetta nel racconto inedito e avvincente di un`amicizia nata sui banchi di scuola. In un tempo fermo il sound di Pinotto rievoca i ricordi di Peppe e di quando le loro giovani vite, fuse in comuni passioni, desideri e sogni, hanno preso a intrecciarsi per non lasciarsi più. Nel sentimento struggente della mancanza nulla è cambiato, il bene non è mutato, perché i legami veri non muoiono mai.



Peppe Lanzetta è nato a Napoli nel 1956. Scrittore, attore e Drammaturgo ha collaborato con Pino Daniele, James Senese, Edoardo Bennato, Franco Battiato. Ha debuttato a teatro con Napoletano pentito (1983) cui seguirono, Bombatomica e Roipnol (entrambi nel 1984) Il vangelo secondo Lanzetta (1986), Lenny (1988), Caro Achille ti scrivo (1990), Il gallo cantò (1993), ll peggio di Lanzetta (1993),Tropico di Napoli (1998), Ridateci i sogni (2001).Proseguendo la sua carriera nel cinema e nella televisione, attore e autore di soggetti cinematografici, Lanzetta ha collabo-rato con registi come Piscicelli, Sorrentino, Tornatore, Cavani,De Crescenzo, Asia Argento, Scimeca e Abel Ferrara. Ha pubblicato Un Messico Napoletano (Universale economica Feltrinelli 1994), Incendiami la vita (Baldini & Castoldi 1998, Feltrinelli 2007) Figli di un Bronx minore (Feltrinelli 1998,Cento Autori 2014), Tropico di Napoli (Feltrinelli 2000) Ridateci i sogni. Ballate (Feltrinelli 2002), Giugno Picasso (Feltrinelli2006, Premio Domenico Rea) Racconti disperati (Tullio Pironti Editore 2010). InferNapoli (Garzanti 2011) Il Cavallo di ritorno (Cento Autori 2014), La luce sia con voi (Cento Autori 2015) Ti lascio una canzone (Cento Autori 2016).