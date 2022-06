«Napoli d’aMare il premio-simbolo della città»: si consegna al Pizza Village

Pizza village 2022, contenitore di diverse attività culturali ed intrattenimento, è anche teatro del premio "Napoli d’aMare", prodotto da "Oramata grandi eventi", per celebrare le radici culturali del capoluogo partenopeo, della regione e dei suoi maggiori interpreti. Sul palco della manifestazione questa sera sarà premiato, per la musica, Peppino di Capri.

È un “delfino blu” il premio-simbolo che intende rappresentare il mare quale ulteriore leva di sviluppo della città partenopea, è stato assegnato a personalità che si sono distinte in diversi campi come al sindaco Gaetano Manfredi, per l’innovazione al professore Giorgio Ventre, promotore e direttore della "Apple developer academy", allo scrittore Maurizio de Giovanni e, per l’arte alla direttrice dell’accademia delle "Belle arti di Napoli", Rosita Marchese.

La prima edizione del premio Napoli d’aMare, che intende sottolineare la radice culturale dell’evento, premierà nella giornata conclusiva dell'evento , domenica 26, l’attore Patrizio Rispo e l’intero cast degli artisti della trasmissione "Un posto al sole".