Ponticelli: un albero di Natale per promuovere l'accoglienza

Il 10 dicembre, a Ponticelli, il Centro di Cultura Arci Movie «Giorgio Mancini» accoglie il progetto «UN (AC)CURATO ALBERO DI NATALE TRA NAPOLI E L'ALTROVE», organizzato dell’associazione “L’ora d’aria” in collaborazione con l’associazione Arci Movie.

La mostra, che durerà fino al 28 dicembre,inizierà con l'inaugurazione dell'istallazione corale e avrà l'obiettivo di rappresentare le varie sfaccettature del concetto di accoglienza. L'opera, realizzata da più di 50 contributi, parte dal simbolo dell'albero: espressione di nascita, di crescita, di fioritura e di complessa diramazione dei rami.

Nei giorni successivi ci saranno altre performance, come «Una conversazione con un altro me stesso», l’opera di video-arte omonima di Nicola Bremer e le maschere di Wiebke Heeren per un incontro fra Napoli e l’Asia, nonchè l’installazione di Gian Maria Cervo che gioca sul toponimo Ponticelli grazie ad un gioco fra fumo e materiali drammaturgi.

Spazio anche ad «ARTISTI A NAPOLI EST», un’installazione-archivio di artisti passati per il territorio, da Ken Loach a Mario Martone.



Le iniziative si svolgono nell’ambito di «Altri Natali», parte del progetto «Natale a Napoli 2023» realizzato dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.