«Ciak Napoli Festival», via alla prima edizione nata dal regista Salvatore Zanni

Al via la prima edizione del «Ciak Napoli Festival», concorso di cortometraggi a tema libero, nato dalla mente dell’autore e regista Salvatore Zanni e dal gruppo di attori del collettivo «Parthenopei». Dopo le esperienze maturate negli ultimi mesi, grazie alla realizzazione del cortometraggio «Vieni e Abbracciami», Zanni ha sentito l’esigenza di creare, insieme al suo gruppo, una nuova realtà che possa, attraverso il cinema, evidenziare il forte legame tra Napoli e il resto del mondo.

Il «Ciak Napoli Festival» è un concorso di cortometraggi a tema libero. Le richieste pervenute sono state tante, così come tanta è stata la vicinanza di artisti come Massimo Dapporto, Giorgio Colangeli, William Foley e produzioni come Pathos, Premiere Film Distribution, Siberia Distribution che sono diventati parte integrante del progetto.

La giuria ha visionato migliaia di filmati e scelto i 100 corti che andranno poi a formare le varie nomination per le categorie del Festival: best Napoli short (registi napoletani o corti legati culturalmente a Napoli), best music short, best animated short, best surreal short, best thriller short, best ironic short, best festival actress, best festival actor e best festival short. Grazie all’intercessione dell’assessore dell’ottava municipalità Amleto De Vito, si è deciso di coinvolgere gli alunni dell’istituto superiore Statale «Vittorio Veneto» di Scampia, che interverranno in qualità di giurati finali per decretare i vincitori delle categorie nonché quello assoluto del festival.

La finale si svolgerà sabato 21 maggio alle ore 10 presso il Teatro dell’Istituto Superiore “Vittorio Veneto” di Scampia a Napoli.