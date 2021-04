A Serena Rossi il Premio Napoli per l'eccellenza 2021 - Civicrazia

E’ l’attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice napoletana Serena Rossi la vincitrice della XII edizione del premio “Napoli per l’eccellenza 2021 - Civicrazia”, l’iniziativa promossa dall’associazione “Il Ponte della Civicrazia” fondata (nel 1992) e presieduta da Lucia Tilena D’Amico. Il premio, nato nel 2010 da un’idea di Lucia d’Amico Tilena per dar lustro alla cultura civicratica della città partenopea, rende omaggio a chi, a Napoli e per Napoli, ha fatto dell’eccellenza un obiettivo costante del proprio lavoro.

L’edizione 2021 premia Serena Rossi che semplice e comunicativa - dall’esordio teatrale in C'era una volta...Scugnizzi alla soap opera Un posto al sole con la quale si è consacrata all’attenzione del grande pubblico sino ai più recenti successi della fiction Rai “Mina Settembre” e della trasmissione “Canzone segreta” - con la sua professionalità porta alto e avanti il nome di Napoli. Ogni anno, con il Patrocinio del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e dell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, il premio “Napoli per l’eccellenza civicrazia”conferisce il prezioso riconoscimento - la stella civicratica – a personalità d’eccezione che hanno mostrato un particolare impegno in ambito etico e civile e che si sono distinte nel campo artistico-culturale per aver promosso l’immagine partenopea in tutto il mondo.