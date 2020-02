Sorrento, de Giovanni presenta l'ultimo libro «Nozze» per i bastardi di Pizzofalcone

SORRENTO - Sabato prossimo, alle ore 18.30 al Teatro Tasso, con patrocinio del Comune di Sorrento, il Rotary Club ha organizzato la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Maurizio de Giovanni, “Nozze” per i bastardi di Pizzofalcone, con la presenza dell’autore e la partecipazione straordinaria di Marco Zurzolo e Marianita Carfora che renderanno la presentazione stessa particolarmente innovativa ed accattivante.



Scrittore napoletano, ma da sempre fortemente legato al territorio della Penisola Sorrentina, ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, ambientati nella Napoli degli anni trenta.

Con i "Bastardi di Pizzofalcone" ha dato inizio ad un nuovo ciclo contemporaneo, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea, diventato poi una serie televisiva per Rai 1. Isuoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Visceralmente legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è tifoso, Maurizio de Giovanni è anche autore di opere teatrali.