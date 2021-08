«Penisola Sorrentina premio 2021», la cultura alla base della rinascita

Sorresto ospiterà, il 22 e 23 ottobre, la 26esima edizione del premio internazionale «penisola sorrentina», riconoscimento per l’audiovisivo e la cultura promosso con il patrocinio della regione Campania e del Ministero della cultura, in collaborazione con il comune di Sorrento.

Il programma, che si propone si raccontare l'Italia della cultura e del mondo attuale nel dopo covid, prevede per il giorno 22 ottobre, un convegno dedicato al cinema e per la serata 23 la cerimonia di premiazione, mentre al mattino ci sarà un ted talk su Mezzogiorno ed Europa, presieduto da Roberto Napoletano.

Durante la serata-evento saranno anche assegnati i premi della critica cinematografica «Lunedì film» a cura di Pier Paolo Mocci.

Presidente del premio è l’attore e produttore Luca Barbareschi. Alla guida della sezione «musica e cinema», il jazzista internazionale Danilo Rea, mentre la sezione dedicata a «Dino Verde» vede impegnati l’autore, conduttore e doppiatore Giancarlo Magalli e l’autore televisivo Gustavo Verde, figlio di Dino.

«Il premio “Penisola Sorrentina” costituisce un appuntamento importante per evidenziare come la cultura in generale rappresenti l'elemento fondamentale su cui investire per una rinascita sociale, economica e turistica del nostro territorio». Queste le parole del primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola.