«The Time»: tra Bolt e Caravaggio il tempo scandito da Gianluca Carbone

Domenica 11 Novembre 2018, 10:34

Una ricerca sul tempo e le sue molteplici interpretazioni. Venerdì 16 novembre, ore 18, AM Studio Art Gallery, la galleria d’arte diretta da Antonio Minervini, in via Massimo Stanzione, apre la sua nuova stagione espositiva con «The Time», mostra personale di Gianluca Carbone, a cura di Francesca Panico.Un corpus di 16 opere di cui 13 oli su tela, tavola e plexiglass, 2 grafiche e una scultura di grande formato. Tutto è scandito dal tempo e Gianluca Carbone costruisce un repertorio iconografico di simboli che gli consentono di dare una veste grafica a un’entità ontologicamente indeterminata. Tra le opere alcune figure umane, rappresentazione di un modo di vivere il tempo: Bolt, l’atleta che sfida il tempo; il Bianconiglio che lo rincorre; perfino una versione dinamica, con tanto di scarpette al piede, del San Matteo di Caravaggio. L’artista passa con fluida naturalezza da un linguaggio creativo all’altro seguendo il filo rosso di una continua sperimentazione della materia. Nell’unica grande scultura in mostra, il legno, il metallo e la schiuma espansa si fondono in una composizione resa compatta dalla finitura con una speciale carta pesta, macerata per giorni, frullata e resinata. Nei dipinti, il colore umido scivola in superficie lasciando poco spazio all’aggetto e la selezione cromatica è ridotta ai minimi termini. Qui l’artista adopera diversi materiali di supporto, passando dalla classica tela, al legno fino all’impiego del plexiglass che restituisce ai lavori un’intensa luminosità autoportante.Gianluca Carbone, napoletano classe 1976, è pittore, scultore e scenografo. Nel 2003 si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Tra le principali mostre personali, collettive e lavori scenografici “Fiabe per adulti” art studio 64, Malaga; 2013, lavori grafico-pittorici per lo spettacolo teatrale “Il contratto” di Eduardo de Filippo, regia Pino Carbone, Teatro Bellini di Napoli e Città Spettacolo di Benevento; 2013, partecipa alla mostra collettiva Land Art Campi Flegrei; 2014, mostra personale “Condominium”, galleria permanente Banca Popolare del Mediterraneo; 2014, I edizione Biennale di Salerno, vincitore per la sezione scultura e istallazione; 2015, Art performance festival, Castel dell’Ovo.AM Studio Art GalleryVia Massimo Stanzione 10 - NapoliDal 16 novembre al 7 dicembreOrari e giorni: dal lunedì al venerdì, ore 16-20; il sabato ore 10-13