«Terra d'Anacapri, Patrimonio, Teatro&Letteratura», torna la rassegna anacaprese

Riprende il programma culturale con il progetto “Terra d’Anacapri, Patrimonio, Teatro&Letteratura”. L’evento promosso dall’amministrazione comunale di Anacapri aveva preso il via in era pre-covid ed è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

L’assessore al turismo e cultura, Manuela Schiano, ideatrice del progetto si è posta l’obiettivo «di valorizzare il patrimonio anacaprese con l’organizzazione di spettacoli teatrali, reading, passeggiate culturali in un periodo di bassa stagione» per far scoprire le bellezze di Anacapri e promuovere sul territorio tra giovani e meno giovani un turismo culturale destagionalizzato. A dare il via alla rassegna martedì un primo grande evento, lo spettacolo “Tre volte per amore” di Maurizio de Giovanni con Brunella Caputo Davide Curzio Luci e musiche Virna Prescenzo, e regia di Brunella Caputo. Uno spettacolo avvincente che attrarrà nell’Auditorium Paradiso di Anacapri un numeroso pubblico.

La rassegna del comune di Anacapri e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli da martedì 22 promette una serie di eventi importanti e continuerà sino nei mesi di aprile e maggio anche con incontri culturali e concerti e non poteva mancare nel settecentesimo anniversario Dantesco, un’esposizione dedicata al Sommo Poeta e un reading che coinvolgerà i giovani dell’isola azzurra.