Napoli, la rassegna “‘A Maronn t’accumpagna” nella Basilica di San Lorenzo Maggiore

Ricalcando il modo di dire partenopeo che augura alle persone la protezione della ‘Madre’ umana e divina per eccellenza, dal 12 al 21 dicembre 2023 andrà in scena nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, a Napoli in Piazza San Gaetano, la rassegna di spettacoli e laboratori di danza intitolata “‘A Maronn t’accumpagna”, con la drammaturgia e regia di Michele Casella, prodotta dall’Associazione Arabesque, che vanta la direzione artistica di Annamaria Di Maio.

La rassegna “‘A Maronn t’accumpagna”, partendo dalla Donna-Madonna dei testi sacri, arriva all’attualità attraverso le leggende partenopee che tale figura ha ispirato, e si svilupperà in tre appuntamenti a ingresso gratuito, il primo sarà in scena martedì 12 dicembre ore 19.30, nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, “Tre stelle”: pièce che, attraverso la figura della Madonna, indaga le donne, toccando episodi che riguardano Lei, ma temi che possono riferirsi a donne di ieri e di oggi: spose, profughe, emigrate, madri, bambine, africane, asiatiche, europee, di tutte le strade del mondo, che cercano un posto anche dove non c’è posto.

Vivono e muoiono, ma dalla morte ri-nascono, come un fiore, e ri-generano come fa la terra con i fiori e come solo la donna-madonna può fare.