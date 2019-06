A Posillipo il Gran Galà solidale dei Lions Club d’Italia

Martedì 11 Giugno 2019, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Airvo 2 è un sofisticato macchinario di rianimazione “ad alti flussi” di cui al momento necessita l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. E’ alla raccolta di donazioni per questo oneroso acquisto che è servita la serata organizzata qualche sera fa alla Villa Lucrezio nel Parco Virgiliano di Posillipo dal Lions Club Napoli Host attraverso uno speciale comitato ad hoc costituito.«We serve», noi serviamo: è questo il claim della longeva associazione umanitaria internazionale dei Lions diffusa in tutto il mondo da 1917. Così questa IV edizione delha chiamato in raccolta tanti ospiti e donatori per l’annuale Gran Galà solidale, grazie al quale nel corso degli anni sono state acquistate strumentazioni per il Santobono-Pausilipon, il Pascale, l’Annunziata e lo stesso Santa Maria delle Grazie.Plauso al Comitato, presieduto da donna Rita Colazza Gori con l’adesione di numerosi Lions Club e il contributo di importanti sponsor, quali Unipol Banca, il Maestro orafo Gerardo Sacco, Fisher & Paykel Healthcare, Carla Falco Librera di Idea Bellezza, le rose in ceramica di Marisa Maddaloni, la Farmacia Francesco e Andrea Parisi, la Farmacia Cifariello, la flower designer Pia Cangiano Troncone, Sì Comunicazione, il Centro diagnostico Amato, Photo Morra e Fabio Iacolare video productions.«Siamo orgogliosi di realtà così operose» ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta, intervenuta alla serata.Ad accompagnare la cena, uno spettacolo tra moda, arte, danza, musica e bel canto: la sfilata di gioielli Sacco, la performance dei tangueri Alessandro Parascandolo e Federica Boccia, le arie dei tenori Marco Ferrante e Giuseppe Toscano col soprano Luana La Porto, guidati al piano dal maestro Carmine Dente, la Mò Song Live Band col sax di Martino Brucale e il dj “romantico” Dario Ponzo.Tra i presenti il governatore Paolo Gattola, Antonio Marte, Francesco Accarino, Antonino Magliulo, lo stilista Alessio Visone, Rossella Giaquinto, Maria Condello, Christian Caiazza e Concetta Mautone, Marianna Abate, Pina Cecere, Amalia Velleca, Betty Morra, Pasquale e Carmela Bruscino, Genny e Patrizia Ossani, Antonio e Rosaria Molino, Enzo Zanfino e Maria Ippolito, Anna Maria Zaccaria, Dora Del Prete, Elvia Venosa, Santa Di Salvo, Michela Guadagno, Mister Angie e Gennaro Stroppolatini.