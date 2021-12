Gran Galà del basket campano: campioni in passerella al Teatro Posillipo

Nel magic moment della Gevi Napoli che sta trascinando l'intero comparto cestistico campano, arriva il Gran Galà per celebrare il basket campano, le sue squadre e i suoi campioni. Lo hanno organizzato in sinergia le società, con il patrocinio del comitato regionale della Fip e tanto entusiasmo. Sul palcoscenico del Teatro Posillipo stasera sfileranno le otto squadre che nel 2021 hanno vinto il proprio campionato o conquistato la promozione in categoria superiore, dal Napoli Basket (nella foto Jason Rich), tornato in A dopo 13 anni, alle ragazze di Psa Women e Givova Ladies Scafati neo-cadette, passando per Blue Lizard Capri e Forio Basket, che hanno riportato le due isole maggiori del golfo in un campionato nazionale, e le neopromosse in Gold JuveCaserta Accademy, Roccarainola e Sala Consilina. Con loro saranno premiati altri grandi protagonisti della nostra pallacanestro, profeti in patria o vincenti lontano da casa, in una serata condotta da Lucio Pengue con Leonardo Balletta e arricchita dalla partecipazione di Peppe Iodice.