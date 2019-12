Per Renato Carosone l'albero della musica al Gambrinus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cammelli, pastiglie, maruzzelle, toreri, copertine inedite e immagini dicon le frasi delle sue più celebri canzoni. Al centro della steuttura un Carosone raffigurato come The Joker e in cima una luminosissima chiave di violino. È l'albero di Natale #veryneapolitan dedicato alla musica e in particolare quest'anno a Renato Carosone. A idearlo lo speaker e artistaper il Gambrinus ma in generale per i cittadini e i turisti che affollano Napoli per le vacanze natalizie. L'installazione è posizionata proprio all'esterno dello storico locale in piazza Trieste e Trento. "È il primo grande evento dedicato a Renato Carosone - ricorda Simioli - che è nato il 3 gennaio 1920 e quindi tra poco si festeggiano i 100 anni dalla sua nascita. Spero che a queste iniziative private ma aperte alla città, possano seguire quelle delle istituzioni per questo grande artista napoletano nel cuore di tutti".L'albero illuminato di rosso è stato voluto dai proprietari del Gran Caffè Gambrinuse Massimiliano Rosati, ed è stato realizzato con palline stilizzate realizzate da art work Mario Pelliccia. Prezioso il supporto di Gt officine del computer, il brigante dei sapori, Gargano group, Conte baby store, il tutto con la collaborazione di Radio Marte e. Durante l'inaugurazione - presente tra gli altri Alfonso Pecoraro Scanio - la performance del musicistacon la sua tammorra, e poi mega torta a forma di albero con bigne' e caffè per tutti servito nelle moka extralarge.