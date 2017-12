Anacapri si trasforma in Legoland per due giorni, con un concorso per stimolare la creatività dei bambini

Domenica 31 Dicembre 2017, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anacapri si trasforma in Legoland con la terza edizione del concorso “Collego la mente - Speciale Anacapri 2018”. La competizione, che mette alla prova le capacità dei più piccoli nel realizzare delle opere in lego, giunge quest'anno al terzo anno arricchendosi di un un breve corso di “Lego Digital Designer”, il programma gratuito di Lego per giocare con i mattoncini virtualmente, che si terrà in due sessioni alle 15.00 e alle 16.00 del 2 Gennaio nella Sala Multimediale Cacace di Anacapri. Il concorso è organizzato da Max Toys in collaborazione con la Proloco Anacapri e dell'Associazione culturale di Bologna “La Scatola delle Idee” e prevede un fitto programma di attività che si svolgeranno tra il 2 e il 3 Gennaio con l'esposizione dei lavori dei bambini presso la Sala parrocchiale della Chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Nella due giorni dedicata ai mattoncini colorati è prevista la gara per votare l'opera più bella di Anacapri e tanti laboratori realizzati al momento con i bambini che si cimenteranno, con la loro creatività, nell'appassionante gioco con i lego. Quest’anno, inoltre, come da consuetudine, ci sarà una scultura a sorpresa realizzata dall'associazione bolognese “la scatola delle idee” che già negli scorsi anni si era distinta nella creazione delle opere raffiguranti il logo del Comune di Anacapri, il Faro di punta carena e del murales del nuovo complesso scolastico Axel Munthe. Come nelle due edizioni precedenti saranno esibite anche opere portate da casa dai bambini, tutte rigorosamente in mattoncini di lego, cui seguiranno le premiazioni dei lavori più originali.