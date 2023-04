«Appuntamento in Via Lattea», torna il format del Planetario di Città della Scienza con una serata ricca di sorprese

Ritorna l’apertura mensile serale del Planetario di Città della Scienza. Giovedì 20 aprile i visitatori potranno partecipare all’ ormai consueto «Appuntamento in Via Lattea» per immergersi in un viaggio emozionante alla scoperta del fenomeno dell’eclissi.

Quel giorno ci sarà infatti il rarissimo evento dell’eclissi solare ibrida: un'eclissi solare che comincia come anulare,all’alba, poi diventa totale, fino a ritornare nuovamente anulare, al tramonto,in conseguenza del fatto che l'ombra della luna non tocca la superficie curva della Terra nei suoi punti estremi, ovvero alba e tramonto.

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata (in due fasce orarie) in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia e Seds Unina: l’ accoglienza nelcon dj set per la degustazione difirmata; l’esperienza immersiva in Planetario grazie allo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore, con performance di chitarra dal vivo e interventi di theremin e sound design, infine, l’osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti grazie ai telescopi degli amici di(in alternativa, in caso di brutto tempo, sarà prevista la visita guidata alla mostra “Spazio al futuro”).