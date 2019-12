Capodanno a Napoli: dagli hotel alle disco, è corsa al veglione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veglione e galà dinner, al teatro o al club, al grand hotel o al ristò stellato, al parco o in piazza, per strada e al mega disco: la parola d'ordine è «»!Napoli registra per queste feste il più alto flusso di presenze tra le città italiane: complice il clima e il cielo terso, nonostante il calo di temperatura. Succulento e variegato il ventaglio di proposte che animano la notte di San Silvestro in città e dintorni. Per chi è venuto a trascorrere le vacanze o per chi ha preferito restare e godere una Partenope festaiola, gremita ed euforica, senza rinunciare a una cena elegante, eccellente e magari vista mare, ecco una mappa di eventi e suggerimenti disparati e diffusi per ogni età, attitudine e tasca.In pieno centro dalsi godrà lo spettacolo dei fuochi d'artificio dopo le delizie ideate dallo chef Pasquale De Simone per la speciale cena, già sold out da giorni. Alandrà in scena «Guys & Dolls», un vintage culture format che dalla cena allo spettacolo e i balli s'ispira tout court alle mode e lo stile tra gli anni '20 e '50 con swing, jive o rockabilly e il dj Tony Cooper. Ilpercorre i migliori piatti della tradizione rivisitati da Carlo Spina: in sottofondo note live in voce e piano fino al più prezioso brindisi di mezzanotte con bolle francesi e italiane. Delizia per occhi, orecchie e palato alsul Corso Vittorio Emanuele: un viaggio gastronomico con gli chef Domenico Candela e Vincenzo Fioravante dal piano lobby del Liberty con aperitivo di crudi e caviale fino al sesto con cena gourmet e musica dal vivo tra il George Dinner e la Sala Muse a lume di candela e atmosfera intima, fino al grande brindisi di mezzanotte sulla terrazza panoramica e i fuochi pirotecnici.Immergersi tra la folla sul lungomare da via Caracciolo a via Partenope prima di godersi le luci e i fuochi davanti al Castel dell'Ovo per continuare in perfetto street mood colRisalendo Posillipo sui piani die il Malandrino si cena da Lino Scarallo davanti al golfo tra tra Palazzo Donn'Anna e il Vesuvio e da mezzanotte impazza la moon-dance di Stefano La Pegna. Più sù alper i più giovani, organizzata da Davide Esposito e Dario Taccarelli una cena a luci soffuse con orchestra sinfonica, prima del dj set energico e tiratardi di Bruno Barra. L'sdoppia cucine, palco e consolle in un cenone con la B-Band live ed Enzo Capocelli dj al ground floor per la regia di Alfio Giacco e il suo Carillon, mentre al piano superiore Nanni Resi & friends organizzano una cena degustazione redatta dallo chef Vincenzo Russo, la live session frenetica e coinvolgente di Aurelio Fierro e la dance non-stop di un inossidabile Marco Piccolo. All'in quel di viale Kennedy La Famiglia con Polo e ShaOne somministreranno il miglior r&b e hip-hop made in Naples e poi lasceranno la notte e la consolle a 2Phast, theRivati, Pierpaolo Polcari e la mitica Alessandra Argentino.Tre diverse tappe per cena e dopocena anche ad Agnano: ilin via Scarfoglio per T-light & Made con Alex Colle da Radio Ibiza, le ammalianti cover in voce e chitarra di Sagi Rei al Duel, mentre neloltre a cenare e ballare si brinda col tuffo di capodanno nelle acque calde della conca di Agnano.Ottima scelta anche la via dei Campi Flegrei dove il dopocenone è tutto in piazza Rebubblica a Pozzuoli: attesissimo il ritorno on stage di Edoardo Bennato e le esibizioni di Rocco Hunt e Rosalia Porcaro. All'il giovane chef Marco Malaspina alternerà per tutta la notte le sue eclettiche pietanze alle playlist vertiginose di Ibrido Perfetto, Paul Kenny e Dj Amedeo. Si chiude sulla spiaggia Romana dove Lunare Project scalderà la notte on the beach del club più battuto del Fusaro, il, mentre a poca distanza nei grandi saloni delil dinner show per cinquecento invitati si anima con Maurizio Filisdeo e l'immancabile spettacolo pirotecnico che illuminerà tutto il litorale di luci e colori.