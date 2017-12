Sabato 30 Dicembre 2017, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 13:44

CAPRI - Passato il maltempo, Capri si è ripopolata di turisti e vacanzieri che affollano l'isola per le festività di Capodanno. Isola azzurra invasa dal jet set e dallo star system internazionale per la 22esima edizione di "capri, Hollywood", la kermesse cinematografica che tra proiezioni, premiazioni e simposi tiene banco a Capri in questi giorni prodotta da Pascal Vicedomini. Numerosi gli eventi organizzati sull'isola in queste festività di fine anno. Stamattina la Certosa di San Giacomo ha ospitato il concerto di auguri dei Chroma On Stage. Questa sera in Piazzetta è in programma il concerto di Katia Ricciarelli nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Comune e affidate alla Italiaconcerti che proseguiranno domani sera con l'esibizione dei Neri per Caso e con la lunga notte di San Silvestro: discoteca all'aperto in piazza per festeggiare all'arrivo del 2018 sulle note della dj Kyra Kole, con effetti speciali e balli acrobatici.