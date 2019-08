Capri, Villa Lysis dall’alba al Tramonto, concerto all’aurora e teatro in Villa

Giovedì 15 Agosto 2019, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Domenica 18 Agosto sará una giornata interamente dedicata alle suggestioni e al fascino di Villa Lysis con concerti e rappresentazioni teatrali dall’alba al tramonto nella storica dimora del conte Fersen. Il primo percorso all’alba, guidato dal prof. Renato Esposito, è inserito all’interno della rassegna passeggiate d’autore, nel programma estate caprese della Città di Capri. Un Concerto all’aurora che sarà il culmine di una passeggiata iniziatica, poetica e onirica, un ringraziamento al sole che con i suoi raggi vivifica la natura di Capri.La passeggiata inizierà domenica 18 agosto alle ore 5:30 dalla Piazzetta e proseguendo lungo via Longano arriverà fino a Villa Lysis, dove, sulle note di Al Martino, si ammirerà l’alba sugli isolotti dei Galli. Al termine sarà offerto un rinfresco a cura de l’Enoteca Segreta. La giornata alla ricerca della luce e dei colori della Villa in stile liberty sul promontorio di Tiberio continua con il secondo appuntamento della rassegna “Teatro in Villa” alle 19.30 con la compagnia teatrale Il Demiurgo che porterà in scena il “Riccardo III” di Shakespeare, con due repliche una alle 19.30 ed un’altra alle 22.00.La dimora di Fersen, diverrà teatro della rilettura dell’opera Shakespeariana, con una rappresentazione itinerante che coinvolgerà il pubblico all’interno ed all’esterno alla Villa, fino al tetto. Il Demiurgo, una delle compagnie più apprezzate nella recitazione in siti cultuali non convenzionalmente legati al teatro, torna a cimentarsi con le riletture Shakesperiane: dopo i successi di Romeo e Giulietta e de Il Mercante di Venezia, ha scelto uno dei testi più noti e più affascinanti tra quelli creati dal “bardo immortale”. La riduzione è curata da Francescoantonio Nappi, mentre la regia sarà condivisa tra lo stesso Nappi e Andrea Cioffi.