​Gala di Natale e solidarietà giovani industriali e professionisti, arriva la decima edizione

Presentata la decima edizione del Gala di Natale e di beneficenza «Uniti nel cuore», promosso dai Giovani Imprenditori di Unione industriali Napoli in collaborazione con i Gruppi Giovani delle altre associazioni imprenditoriali e professionali partenopee, evento che quest’anno si svolgerà lunedì 19 dicembre (ore 20,30) alle Officine San Carlo (Stradone Vigliena 23, Napoli) nell’area orientale di Napoli.

L’iniziativa di solidarietà è promossa dai Giovani di: Unione Industriali Napoli, Ance Napoli, UGDCEC Napoli, Aiga Napoli, Confapi Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli. La scelta delle Officine San Carlo come sede dell’evento sta a testimoniare l’importanza del legame tra giovani, imprese e cultura.Nel corso della serata è prevista l’esibizione di Giovani artisti del Teatro San Carlo. La selezione musicale è affidata al dj Marco Piccolo. Il ricavato della serata sarà totalmente devoluto come ogni anno in beneficenza e, in questa edizione in particolare, all’Istituto comprensivo «Vittorino da Feltre» di San Giovanni.

Con il ricavato della serata saranno realizzate una biblioteca per ragazzi e una postazione letteraria che ospiterà eventi aperti a tutta la comunità limitrofa, ai quali saranno invitati di volta in volta diversi scrittori. L’obiettivo, più in generale, è rappresentare una leva di sviluppo sociale e culturale in un contesto svantaggiato per l’inclusione di minori a rischio. Il direttivo di «Uniti nel cuore» ha deciso inoltre di devolvere alla Caritas una quota di risorse anche per il sostegno della popolazione di Ischia dopo la tragedia che ha colpito nei giorni scorsi l’Isola Verde.

All’incontro con la stampa sono intervenuti i presidenti e i referenti delle associazioni organizzatrici dell’evento e cioè: Alessandro Di Ruocco (Giovani Imprenditori di Unione industriali Napoli), Ferdinando Romano (Giovani Ance Napoli - Associazione Costruttori Edili Napoli), Claudio Turi e Carolina Rumboldt (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli), Vittorio Piccolo (Delegato Ordine Ingegneri della provincia di Napoli), Massimo Di Santis e Claudia Maffucci (Giovani Confapi Napoli), Enrico Ferraro (Aiga Napoli - Associazione italiana giovani avvocati) e Mauro Ascione, presidente BCP – Banca di Credito popolare, main sponsor dell’evento, e Valeria Pirone, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo «Vittorino da Feltre», di San Giovanni a Teduccio, destinatario della beneficenza. Il gruppo di lavoro che ha organizzato l’evento è composto da Gianluigi Barbato e Marco Scherillo (cofondatori del progetto e responsabili organizzativi), Carla Recupito (coordinatore operativo), Sveva Polispermi e Benedetta Leone (supporto gestione Sponsor), Stefano Popolo (grafica). Supporto organizzativo di Nanni Resi di Van ideas.