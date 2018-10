Galeoni, auto d’epoca e Star Wars: il fascino dei Lego in mostra a Napoli

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 16:37

Pirati, macchine, Star Wars, e poi la carica straordinaria di fascino che solo loro sanno donare. In una sola parola gli apprezzatissimi mattoncini Lego, che dal 13 ottobre tornano a Napoli con l’evento Brikmania. Chiamati a raccolta grandi e bambini, proprio perché dinanzi ai Lego non esiste età, anzi sono stati definiti il gioco di aggrafazione per eccellenza, oltre che di grande importanza per mettere stimolare pazienza, fantasia e impegno.Location Palazzo Fondi (via Medina) che sarà invasa letteralmente da oltre 2 milioni di costruzioni colorate pronte a stimolare fantasia e ingegno. Galeoni, auto d’epoca, l’ambientazione delle scene più avvincenti della saga di Guerre Stellari, area giochi per i più piccoli.La mostra più grande al mondo di mattoncini Lego seguirà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00. Biglietto 12 euro, ridotto 10. Bambini fino a 90 cm ingresso gratuito.