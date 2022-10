Il Made in Italy in radio e tv: ecco I -Talicom

Il Made il Italy, dal food alla tecnologia per un rinnovato format radio e TV. Presentata a Napoli la nuova linea editoriale della testata giornalistica i-Talicom e i nuovi format dedicati all’informazione a 360 gradi sul Made in Italy.

I-Talicom fondata nel 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia, nata con l’intento di divulgare news esclusivamente sul mondo della innovazione tecnologica e delle startup italiane, attraverso il proprio portale on line, la web radio e la web tv, dopo un’attenta riflessione ha maturato l’idea di ampliare notevolmente il proprio sguardo sul Made in Italy cambiando decisamente la propria linea editoriale. Ma ha anche nel contempo deciso di rinnovare totalmente la veste grafica al proprio portale di notizie, produrre un Tg nazionale sul Made in Italy ed anche un format analogo per la web radio.

Il nuovo corso di i-Talicom è stato presentato ieri dall’ad Guido Cristofaro e dal direttore responsabile, Paolo Picone. «È stato lo stop imposto dalla pandemia – ha spiegato Cristofaro – che ci ha portati ad una seria riflessione sul futuro di i-Talicom. Anche perché ora più che mai nel mondo c’è fame di Made in Italy ed ancora di più di ciò che esprime soprattutto la Campania e il Mezzogiorno nei vari settori del food, moda, tecnologia e tutto ciò che attiene alla creatività del Belpaese».

«Abbiamo pensato in questo nuovo corso – ha sottolineato Picone – di metterci a disposizione totale delle esigenze degli uffici stampa, fornendo loro gratuitamente la possibilità di inserire nell’apposito spazio, loro dedicato dalla nostra testata, i comunicati stampa, con video e immagini».

Da novembre i-Talicom lancerà il nuovo Tg sul Made in Italy, un format televisivo di 15 minuti circa, che verrà trasmesso settimanalmente sia in digitale terrestre e in vari circuiti nazionali, tra cui Super Six, ed anche sulla tv satellitare, nonché attraverso le app della Smart Tv ed il proprio canale Youtube, dove saranno disponibili tutte le puntate man mano che andranno in onda. Lo stesso sarà trasmesso nel corso della settimana anche sulla web radio di i-Talicom. «Siamo partiti a fine settembre – ha concluso il direttore responsabile di i-Talicom , Picone – e già soltanto sul nostro portale le visite sono quadruplicate, è una piccola prima indicazione che abbiamo imboccato la strada giusta. Anche i risultati sulle nostre pagine social ne sono una ulteriore conferma».