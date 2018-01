Mercoledì 3 Gennaio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 10:50

MONTE DI PROCIDA - Un villaggio natalizio con vista sul mare: sul molo di Acquamorta fino a domenica 7 gennaio, dalle 10 alle 23, prosegue l'iniziativa «Onda sul Natale». Mercatini, pista di pattinaggio, giostre, area food per le degustazioni di prodotti tipici, animazione e attrazioni per grandi e piccini. La kermesse, organizzata dalle associazioni locali in collaborazione con l’amministrazione municipale, si snoda per tutta la giornata fino a tarda notte. L’ingresso è libero. Con vista sulle isole di Ischia e Procida, il villaggio offre ai visitatori luci d’artista multicolor, degustazioni, stand con esposizioni di artigianato, ceramica, bontà dolci e salate caratteristiche del territorio flegreo, pattinaggio. L’iniziativa, alla prima edizione, sta riscuotendo adesione di pubblico. In molti, provenienti anche dai Comuni limitrofi, visitano il villaggio natalizio allestito sulla suggestiva darsena Marina di Acquamorta.