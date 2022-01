Al Museo ferroviario di Pietrarsa arrivano i mattoncini Lego con i laboratori Bricks4Kidz per i bambini da 6 a 10 anni

In arrivo sui binari del Museo ferroviario di Pietrarsa un treno carico di mattoncini Lego.

Nelle giornate di domenica 6 e 20 febbraio, nella sala cinema del sito museale della Fondazione FS, saranno allestiti i laboratori Bricks4Kidz, iniziativa che prevede sedute della durata di 90 minuti durante i quali si potranno coniugare divertimento e apprendimento.

Bambini tra i 6 e 10 anni di età saranno guidati da tutor che, servendosi anche di un breve filmato, suggeriranno come assemblare i vari elementi a disposizione per consentire ai partecipanti di dare sfogo alla loro creatività con i colorati pezzi del gioco di costruzioni più conosciuto al mondo.

L’appuntamento di domenica 6 febbraio ha già raggiunto il numero massimo di adesioni e a breve saranno aperte le iscrizioni per le attività in programma il 20 febbraio.

In un’epoca dove consolle e videogames rappresentano la più richiesta forma di svago domestico, sembrano non tramontare mai i famosi mattoncini che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni, tanto da entrare a fare parte anche del mondo dei giochi elettronici che avrebbero dovuto, teoricamente, soppiantarli.

Ma l’opportunità costituita dal mettere alla prova le proprie abilità manuali abbinate a estro e fantasia, trovano nella cornice del Museo di Pietrarsa un luogo ideale per dare forma alle idee in spazi protetti, accoglienti e sicuri per trascorrere piacevolmente il tempo libero.

Informazioni sulle modalità di partecipazione telefonando allo 081472003 oppure sul web, sulle pagine ufficiali facebook del Museo di Pietrarsa.