Pietrarsa Express, il treno d'epoca che ti porta da Napoli a Portici per i mercatini di Natale all'interno del Museo

In occasione delle festività natalizie, la Fondazione FS Italiane ha organizzato diversi eventi in treno storico per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale nei borghi più belli d’Italia, da Nord a Sud.

Domenica 19 dicembre dalla stazione di Napoli Centrale, alle ore 9.30, alle 12.20 e alle 15.15, partirà il treno storico Pietrarsa Express diretto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Giunti a destinazione i viaggiatori avranno modo di visitare i mercatini allestiti all’interno e partecipare alle attività di intrattenimento proposte dal museo.

Il Pietrarsa Express viaggerà anche mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, con partenze da Napoli alle 10 e arrivo al Museo di Pietrarsa alle 10.36.

Maggiori informazioni su itinerari e modalità di acquisto dei biglietti sul sito www.fondazionefs.it oppure consultando le fanpage ufficiali della Fondazione FS e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa su Facebook e Instagram.