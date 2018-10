Musica jazz e moda donna per la nuova collezione CarlaG a Chiaia

Martedì 23 Ottobre 2018, 14:07

Oltre 150 persone hanno risposto al richiamo del brand di moda CarlaG che ha festeggiato l’apertura di un nuovo negozio aziendale a via Nisco, nel cuore dello shopping partenopeo.Un aperitivo chic alla quale hanno partecipato le clienti del marchio femminile, blogger e imprenditori del settore. Finger food ispirati alla tradizione napoletana di Sole, accompagnati da bollicine e il sottofondo jazz del Gino Giovannelli trio.A fare gli onori di casa la titolare dell’azienda bolognese Carla Generali e la figlia Carolina Bergonzoni. Visti tra gli altri Rita De Falco, Francesca De Filippo, Claudia Scognamiglio, Claudia Rangio, Carlo Tedesco, Valentina Valentina, Arianna Sansone, Viera Rinaldi, Barbara Aversano, Donatella Casolla, Roberta Pacifico, Anna Oliva.L’atmosfera del negozio è quella di una tipica casa in stile neoclassico, un luogo perfetto per accogliere la collezione moda donna, inclusi gli accessori.L’interior design è ricco ma senza orpelli superflui, con importanti rivestimenti in effetto marmo che poggiano su legni pregiati. Il tutto in linea con i look ricercati che compongono la nuova collezione fall 2018, dove trionfano l’oro l’argento, i cristalli e le paillettes. Non mancheranno inoltre capi iconici come tailleur tinta unita e i classici tubini da cocktail.