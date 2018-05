Musica in scena, gli studenti invadono scavi, musei e teatri

Sabato 12 Maggio 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:23

Gli scavi archeologici di Ercolano, la Reggia borbonica di Portici con la Sala Cinese e l’area della Pallacorda nell’Orto Botanico saranno il palcoscenico per gli alunni di undici tra licei musicali e coreutici di Napoli e provincia che il 21 giugno, in occasione della Festa europea della Musica, presenteranno i risultati del percorso formativo effettuato nel progetto alternanza Scuola-Lavoro. L’evento giunge a conclusione del progetto «I licei musicali e coreutici nei luoghi della Musica», nell’ambito di una convenzione firmata a dicembre 2017 tra Città Metropolitana di Napoli, Fondazione teatro San Carlo, teatro Trianon Viviani, Fondazione Cives che gestisce il Museo archeologico virtuale e i dirigenti scolastici di undici istituti e ha avuto l’obiettivo di promuovere negli adolescenti la musica. L’intesa ha visto nei mesi scorsi gli alunni realizzare il musical ‘My fair lady’ diretto dal maestro Carlo Morelli al teatro San Carlo che è culminato nel concerto finale il 14 febbraio nella Galleria Umberto.Il prossimo passo è rappresentato dalla esecuzione di spettacoli musicali e performance al teatro Trianon Viviani. Si parte il 15 maggio con l’esibizione dei licei Pitagora-Croce di Torre Annunziata e Grandi di Sorrento e si chiude il 21 giugno tra gli ambienti degli Scavi archeologici di Ercolano, aperti per la prima volta alle scuole per manifestazioni musicali, e della Reggia borbonica di Portici. Gli alunni sotto la supervisione dei docenti eseguiranno, tra gli altri, brani di Mascagni, Mozart, Vivaldi, Haendel, Denza, Benjamin, Anderson, Rossini.Appuntamento clou il 17 maggio alle 19 con l’esibizione dell’Orchestra dei licei musicali della Città Metropolitana di Napoli. Spazio anche alla danza: il 16 maggio al teatro Trianon Viviani si esibiranno gli alunni del liceo coreutico Pascal di Pompei e il 5 giugno quelli del Boccioni-Palizzi. Promotore del progetto il consigliere metropolitano Michele Maddaloni.