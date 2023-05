Wine&Thecity entra nei grandi alberghi di Napoli per accogliere i turisti in arrivo e per condividere roof top e terrazze mozzafiato con tutti i winelover.

Si comincia il 9 maggio con il «Welcome Wine» di Wine&Thecity, una novità assoluta: in 11 alberghi, quattro e cinque stelle, Wine&Thecity, con i sommelier dell’AIS Napoli, darà il benvenuto ai turisti in arrivo con un calice di vino offerto dal Consorzio Tutela Vini Vesuvio che oggi riunisce 114 associati e si impegna nella tutela e valorizzazione del patrimonio varietale del Vesuvio.

Un’esperienza insolita e inaspettata per i viaggiatori che, appena giunti in città, potranno scoprire e degustare le migliori etichette prodotte dalle uve coltivate lungo le pendici del vulcano più famoso al mondo. Un invito a conoscere i profumi del Piedirosso e del Caprettone, della storia dell’uva Catalanesca e dei sentori del Coda di Volpe. Gli hotel aderenti all’iniziativa sono: Gold Tower Lifestyle, Grand Hotel Oriente, Hotel Parker's, Hotel Piazza Bellini, Hotel Palazzo Alabardieri, Renaissance Hotel Mediterraneo, Hotel Royal Continental, Santa Chiara Boutique Hotel, Hotel San Francesco al Monte, Decumani Hotel de Charme, Hotel NH Napoli Panorama. L’iniziativa è riservata ai soli ospiti degli hotel.

Il Renaissance Hotel Mediterraneo partecipa alla wine week partenopea offrendo un calice di vino delle Cantine Ocone di Benevento a tutti i clienti che a pranzo sceglieranno il menu Unico al ristorante O’ Break. Tutti i giorni a pranzo dal 9 al 12 maggio.

Il 10 maggio (dalle ore 18) il Grand Hotel Parker’s al Corso Vittorio Emanuele accoglie gli ospiti con un aperitivo con James Bond al Bidder Bar-Bond Point 0025. In degustazione i cocktail a base vino ispirati al libro Shaken della Ian Fleming Foundation e street fine food dello chef resident Vincenzo Fioravante. L’occasione ideale per godere di una location eccezionale, con vista sul Golfo di Napoli, e assaporare il Pinot Nero metodo classico di Francesca Carannante, un progetto nato dalla passione per il vino e dalla voglia di valorizzare l’Oltrepò Pavese.

Giovedì 11 maggio alle 18.30, l’appuntamento è da Otto s.l.m. il nuovissimo ristorante dell’Hotel Royal Continental sul lungomare Partenope che per l’occasione propone un aperitivo ad otto metri sul livello del mare: una location suggestiva che ben si presta per un brindisi al tramonto tra proposte food dello chef Giorgio Palazzolo e i vini delle aziende campane Carputo Vini e Cantine Tora.

Venerdì 12 maggio, dalle 18 alle 22, il Grand Hotel Oriente nel cuore di Napoli invita a scoprire la terrazza e la sua vista strepitosa sulla città, a 360 gradi da Castel Sant’Elmo al mare: nei calici i vini dell’azienda Casale del Giglio e in accompagnamento finger food della tradizione a cura dello chef dell’hotel.

Wine&Thecity nasce da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente dell’associazione Wine&Thecity realizzato con il patrocinio del comune di Napoli e il fondamentale supporto di sponsor privati e mecenati. Sostengono la XV edizione di Wine&Thecity La Reggia Designer Outlet McArthurGlen, Zurich Bank, A&C Motors Concessionaria Audi per Napoli e Caserta, Mulino Caputo, Miriade, Aceto Andrea Milano. Sono partner preziosi Ais Campania, VdGlass, Panificio Antonio Rescigno, Ciro Amodio, Sole Ricevimenti, Vesuvius Magma Gin, Pasticceria Mennella, Tipografia Rossi.

«Coltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città, andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali, parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel vino come espressione culturale» è il manifesto della rassegna che dal 2008 ha cambiato il maggio napoletano.