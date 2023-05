Wine&theCity 2023, da O' Break è festa con un calice gratis

Una pausa pranzo che diventa anche l'occasione per brindare all'edizione 2023 di Wine & the City. Da martedì 9 a venerdì 12 maggio ai clienti che a pranzo sceglieranno il Menu Unico al ristorante O’ Break (14 euro per piatto unico del giorno, acqua, caffè e servizio, orario dalle 12.30 alle 15.30) sarà offerto un calice di vino dell’azienda Ocone.

E così martedì la proposta Menu Unico prevede ziti corti a candela di pasta artigianale con polpo, olive, capperi e pomodorini, mercoledì spazio al mischiato di pasta artigianale con piselli, pancetta di maiale con rosette di cavolfiore dorate al parmigiano, giovedì: riso Carnaroli con carciofi, erba cipollina e arance e arista di maiale agli aromi, venerdì: spaghetti trafilati al bronzo aglio, olio e peperoncino e alici, ammollicati al tarallo napoletano e pesce azzurro locale.