Napoli, all'Accademia belle arti il documentario “Geografie del Coraggio” di Rosaria Iazzetta

Martedì 2 maggio nel Teatro Antonio Niccolini dell’Accademia di Belle Arti di Napoli alle ore 12.00 sarà presentato “Geografie del Coraggio” il documentario che mostra in 90 minuti, la vita e le lotte di diverse donne intervistate durante l’attraversamento intercontinentale dall'Italia al Giappone, in moto e in solitaria di Rosaria Iazzetta. Il progetto Yellow horse evolution project, promosso dalla Yamaha Motor Japan e diversi partner culturali dell’Italia e del Giappone è stato realizzato dal 27 di Giugno al 22 Ottobre 2018.

Le intervistate raccontano, le motivazioni per la quale portano avanti battaglie locali o internazionali, come si affermano e come si difendono nelle lotte di potere e di abuso. In 13 paesi e 59 città vengono analizzate le condizioni delle donne, nei diversi ambiti sociali in Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Ungheria, Ucraina, Russia, Kazakistan, Mongolia, Cina, Corea del Sud e Giappone.

Abbiamo in memoria i risultati non ottenuti, o le pratiche messe in atto che non hanno funzionato rispetto a quello che desideravamo nel profondo. Abbiamo procrastinato pesantemente una serie di nostre volontà, pensando di poter trovare modi e tempi per poterli affrontare e definire in futuro. E intanto la vita ci sfugge, il senso stesso della nostra profonda missione e attitudine, si opacizza in altro che non ci rappresenta. Il documentario, riconnette quella sospensione avviata dentro, rispetto alle cose che più amiamo. Con l'esempio delle donne intervistate, della traversata affrontata, della determinazione geopolitica raccontata, ci spinge all'azione, alla reale tangibilità del momento e all'interazione specifica, di noi nel mondo, con il meglio delle nostre risorse al momento disponibili.

L'anteprima mondiale del documentario geografie del coraggio, è stata presentata il 7 Marzo 2023 presso l'Istituto Italiano di Cultura New York 686 Park Avenue New York, NY 10065 -USA.

Rosaria Iazzetta, artista, prima donna ad insegnare scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2018 Coordinatrice della Scuola di Scultura. È l’unica a vincere la borsa di studio come artista nel 2002, dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e dal Governo Giapponese. È la prima italiana a conseguire il Master alla Tokyo University of the Arts in Giappone nel 2005. Nel 2018, è la prima europea a raggiungere in moto e in solitaria, con la modalità delle interviste, il Giappone, attraversando 13 paesi, e percorrendo 14.607Km in 118 giorni di viaggio.

Suo il manuale di creatività edito dalla Mind Edizioni: Creatività come Antidoto, divenuto bestseller 1^ classificato in "Autostima, motivazione e capacità cognitive”, secondo classificato in "Famiglia Salute e Benessere”,e primo classificato in "lavoro e raggiungimento del successo”.