3 maggio al Parco nazionale del Vesuvio, incontro sul tema della biodiversità

Il 3 maggio, in occasione della rassegna Park to Park nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita dei parchi nazionali, l’Ente Parco nazionale del Vesuvio organizza un incontro pubblico per parlare di biodiversità, e non solo, dell’area protetta, attraverso il racconto degli esperti delle università e dei centri di ricerca che da anni collaborano con il parco. Sarano illustrati i risultati di studi, ricerche e monitoraggi sulla flora, la fauna nonché l’interazione con l’uomo nell’area vesuviana, a supporto delle strategie di gestione della biodiversità.

L’incontro si terrà il prossimo 3 maggio presso la struttura del Museo del Parco nazionale del Vesuvio, a Boscoreale, e sarà occasione anche per ulteriori spunti di riflessione comuni per la tutela del patrimonio naturalistico del Parco nazionale del Vesuvio.

La rassegna «Park to Park - un parco e una specie» mira a stimolare azioni positive per la tutela e la conservazione delle aree protette nazionali, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso; un racconto che attraversa l'Italia passando di parco in parco.

Le attività della rassegna mirano a far emergere l'impegno di ciascun parco nella protezione di specie e habitat naturali e più in generale nella tutela della biodiversità del territorio stesso.

«Abbiamo accolto con molto piacere l’invito dei parchi Centenari (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale Gran Paradiso) con Federparchi – dichiara il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Avv. Raffaele De Luca – ad organizzare anche per il Parco Nazionale del Vesuvio un’iniziativa per presentare la pubblicazione L'Italia dei Parchi e raccontare l’impegno dell’Ente nello studio e nel monitoraggio della biodiversità del territorio vesuviano».

«Si parlerà – aggiunge il Commissario, avv. Raffaele De Luca – di suoli e foreste, di uccelli e api, di pipistrelli e farfalle, dei loro delicati equilibri e di come l’Ente Parco è chiamato a tutelarli, sia attraverso forme di gestione attiva, come la prevenzione degli incendi, che attraverso l’educazione a forme di turismo sostenibili e consapevoli».

Nel corso dell’evento sarà presentato il video «100 anni insieme per la natura, 1922-2022 Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale Gran Paradiso» che riassume, con immagini dei due parchi centenari, la mission delle aree naturali protette.

Una narrazione per immagini che ripercorre in parallelo le tappe principali della storia dei due parchi, dalla prima idea, per quei tempi rivoluzionaria, ai giorni nostri. Materiali di repertorio e riprese di alta qualità di ambienti e animali, particolarità vegetali e contesto umano, per inquadrare al presente la buona intuizione di un secolo fa.