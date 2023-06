“Ricominciamo da 3”: al centro commerciale “La Birreria” si tenta la fortuna con gli scontrini

Tre è il numero del momento e al centro commerciale “La Birreria” si festeggia con “Ricominciamo da tre”, un concorso Istant Win e una estrazione finale di 3 premi: due abbonamenti allo Stadio Maradona e una maglia ufficiale del Napoli. In più, saranno 200 gli altri premi immediati in palio.

Come si partecipa? Dal 9 al 18 giugno presso il centro commerciale “La Birreria” di Piazza Madonna dell’Arco, verrà allestita una postazione molto scenografica per tentare la fortuna, cumulando gli scontrini ricevuti per gli acquisti nei negozi del centro commerciale.

Si otterranno cartoline per giocare, a partire da scontrini del valore di 10 euro. 200 premi immediati. Si potranno vincere subito i 200 premi immediati dell’Istant Win: le magliette celebrative del terzo scudetto del Napoli e la possibilità di continuare a concorrere con i “gratta e vinci” digitali.

Gli acquisti convertiti in card di gioco daranno diritto a partecipare anche all’estrazione finale di 3 grandiosi premi che faranno la gioia dei tifosi: un abbonamento per una coppia alla stagione 2023/2024 del Napoli Calcio settore Distinti Superiore, un abbonamento per una persona settore Distinti Superiore, una maglia ufficiale della squadra Napoli Calcio.