Napoli, in sala Assoli proiezione del film Zio Riz che racconta il viaggio lungo il fiume Volturno

Ritornano gli appuntamenti con “Il Sabato della fotografia”, la rassegna curata da Pino Miraglia nella Sala Assoli. Sabato 18 marzo alle 11,30 sarà proiettato il film “Zio Riz” di Raffaela Mariniello a cui seguirà un incontro con l’autrice.

Prodotta da Teatri Uniti con Casa del Contemporaneo con il contributo della Regione Campania e di Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Museo Madre, Studio Trisorio e Zona Rosa, la pellicola è il viaggio filmico dell’artista sul fluire del fiume Volturno, una scelta coerente con la poetica visiva e l'indagine sociologica relativa alla trasformazione dell'ambiente che la Mariniello persegue da sempre.

Il film segue dalla sorgente alla foce il corso del fiume più lungo dell’Italia meridionale, attraversando e ricreando suggestive zone dello sguardo e dell’ascolto indicate, in una tripartizione al contempo cruda e poetica, come Terra fertile, Terra di lavoro, Terra dei fuochi.

Zio Riz è il nome della canoa canadese sulla quale un uomo ridiscende le acque del fiume Volturno, a partire dalla sorgente di Rocchetta al Volturno, paradiso naturalistico incontaminato. Questo ideale Caronte ci porta lentamente dall’armonia naturale di quell’oasi protetta sempre più giù, lungo il fiume, fino alla foce nella città di Castel Volturno, un vero e proprio inferno metropolitano. Lo scandire delle stagioni è suggerito dalla pioggia, dalla neve che si scioglie, dal continuo scorrere dell’acqua fino all’essiccarsi del terreno, sferzato dal sole di mezzogiorno. Lungo il percorso la vita si svolge nel suo incedere quotidiano, dai versi di animali e i suoni degli insetti si passa al rumore del lavoro dell’uomo, da quello ripetitivo delle macchine agricole e dei mezzi di trasporto ai suoni sempre più caotici dell’ambiente urbano.

I prossimi appuntamenti di fotografia in programma in Sala Assoli vedranno protagonisti Diana Bagnoli e un nuovo incontro di Ricognizioni.

“Il sabato della fotografia”, è un ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva anche in relazione con altri linguaggi artistici. La rassegna è nata nel 2013 come attività di “Movimenti per la fotografia”, è prodotta da Casa del Contemporaneo e realizzata precedentemente in collaborazione con diverse realtà culturali italiane e con il patrocinio di Enti e Istituzioni.