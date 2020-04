Napoli, gli studenti della Parthenope ballano sulle note del Dj Dario Guida

Gli studenti dell’Università Parthenope si danno un appuntamento virtuale giovedì 16 aprile alle ore 19,00 per partecipare ad una sessione di live set a cura del dj Dario Guida che suonerà dalla sua pagina Facebook.



Una iniziativa promossa dalle associazioni studentesche Studenti per Uniparthenope e Parthenope Unita con il Cral dell’Università per dire che, anche nei momenti di difficoltà, l’Ateneo è una comunità che si stringe e condivide, che partecipa e lancia un messaggio di speranza. Un’ora di musica in live streaming per ballare virtualmente insieme e sentirsi tutti più vicini in un momento particolarmente complesso.



L’Università, da sempre luogo di interazione e di integrazione, punto di riferimento per generazioni di studenti, non può non far sentire la sua presenza in un momento così difficile. Da inizio marzo l’Ateneo ha organizzato corsi di formazione, seminari, lezioni a distanza, esami e Lauree per ridurre al minimo i disagi dettati dalla situazione emergenziale, è giusto che i ragazzi abbiano anche un momento di incontro, una ‘piazza virtuale’ per far sì che nessuno si senta solo. © RIPRODUZIONE RISERVATA