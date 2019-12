È Natale al Grand Hotel Parker’s: suona l’orchestra dei bambini della Sanitansamble

È Natale al Grand Hotel Parker’s: domenica 8 dicembre la facciata liberty dello storico hotel si accende di luci. Un appuntamento ormai fisso che segna l’inizio delle celebrazioni delle feste del grande albergo napoletano, icona di accoglienza dal 1870.



L’appuntamento è alle 17.30: al calar del buio saranno accese le tradizionali luminarie sulla facciata dell’hotel e, per la prima volta, suonerà l’orchestra dei bambini della Sanitansamble, il progetto sociale sostenuto da SuPerStrada e Dream Up by BNP Parisbas. Un appuntamento e un dono alla città – lo spettacolo dell’orchestra sarà accessibile a tutti dalla strada e in diretta sulle pagine social dell’hotel – che conferma la vocazione dell’albergo della famiglia Avallone verso il bello, l’arte, la solidarietà.



Il 2020, anno delle celebrazione dei 150 anni dell’hotel, sarà proprio nel segno della sostenibilità sociale. L’albergo ha avviato una collaborazione anche con la cooperativa Nesis - ‘Nciarmato a Nisida, che cura il laboratorio di ceramica interno al carcere minorile di Nisida: il regalo di Natale per gli ospiti dell’hotel sarà una mattonella di ceramica dipinta a mano in edizione limitata con il simbolo della Fenice, elemento ispirato alla collezione d'arte dell’hotel. © RIPRODUZIONE RISERVATA