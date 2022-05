Nasce “Neapolis Burlesque Queen”, prima edizione del festival internazionale di Burlesque della città di Napoli.

La kermesse si struttura come un contest che vedrà in gara 10 performer che si contenderanno il titolo di “Regina del mare”.

Organizzatrici del festival due tra le performer napoletane più famose in Italia e in Europa: Candy Bloom e Scarlett Melody, veterane del gruppo artistico “Burlesque Art Napoli”.

Quest’anno, per la prima edizione, hanno partecipato alla selezione, performer da tutta Europa.

Tra loro sono state selezionate le 10 migliori performance, che, la sera del 14 maggio 2022 alle 21 andranno in scena al Teatro Palcoscenico, in via Gaetano Argento, 54 Napoli.

Durante la serata si esibiranno 3 ospiti d’eccezione: Carlo Mey Famularo (cantante ed autore della famosa sigla di “un posto al sole”), Betty Von Dragon (attrice e performer napoletana), Laureline Mon Ange (cantante e performer napoletana).

Lo scopo è quello di offrire uno spettacolo vario ed interessante al pubblico, oltre a lanciare il messaggio che da sempre invia il gruppo Burlesque Art Napoli, che è: il Burlesque è tanto più di quello che viene esposto, è un atteggiamento che può incontrare ogni tipo di arte performativa e fondersi con essa.

Non mancheranno le Stage Kitten , lo stage manager, che aiuteranno la presentatrice (Candy Bloom) nella gestione del palco.

Ma il festival non è solo contest, ma anche una manifestazione che vuole coinvolgere cittadini e turisti. Infatti la mattina del 14 maggio alle 10 in piazza Municipio, tutte le performer saranno immortalate nei fantastici scorci cittadini, un momento di condivisione con l’intera città di Napoli che avrà la possibilità di conoscere dal vivo queste straordinarie, folkloristiche e bellissime artiste.

Accanto all’evento teatrale sono in programma anche due workshop per il 14 maggio, uno di gestione della sedia, tenuto da Mariagrazia Manzo (ballerina, performer ed atleta); il secondo di Musiclesque, tenuto da Cristiana De Giglio (ballerina, performer, giornalista e donna di spettacolo) che verrà da Alessandria.

Un ulteriore workshop, tenuto da Giulio Carfora (mimo, clown, attore), si svolgerà il 15 maggio e tratterà di improvvisazione teatrale.

Il pubblico da casa potrà seguire brevi interviste e momenti del festival grazie alle Social Kitten che racconteranno il festival con brevi interventi attraverso video sui social.